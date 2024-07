Elmar decide lema em disputa para presidir Câmara: ‘Palavra dada é palavra cumprida’

A garantia de que acordos firmados no colégio de líderes serão seguidos é uma das maiores demandas no Legislativo, e também um dos principais motivos para um parlamentar ser rejeitado se não gerar essa confiança. “Ninguém constrói candidatura em uma semana ou um ano. Aqui me conhecem de três mandatos”, ressalta.

Outra bandeira de Elmar é garantir o protagonismo da Câmara. O controle do orçamento, por meio da negociação de emendas, e o domínio da pauta têm sido motivo de embates constantes entre Congresso e Palácio do Planalto. Sobre um temor que vez por outra ronda o governo Lula, de que Elmar Nascimento seria uma espécie de “carimbador” das vontades de Lira, ele rebate. “Arthur é meu amigo. Não significa que não divergimos. Na reunião de líderes todos veem que exponho se discordo”, conta.

Outro fator de desconforto na relação com os governistas foi a presença do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apontado como o algoz da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em sua concorrida festa de aniversário em Brasília. “Ninguém vai me manietar. Não escondo ser amigo do Eduardo Cunha. A filha dele, deputada Dani Cunha (RJ), é do meu partido e tem apoiado o governo”, afirma.

Sempre sem meias palavras, o deputado responde de imediato sem titubear a cada abordagem feita. Entre elas, disse estar tranquilo em relação aos seus adversários — pelo menos dois têm se colocado mais fortemente na disputa, Antônio Brito (líder do PSD) e Marcos Pereira (presidente do Republicanos). “Não tenho preocupação com ninguém. Quem tem essa preocupação é porque não tem envergadura”, dispara.