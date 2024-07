Entidades religiosas tentam barrar PEC do Marco Temporal no Senado

A tese do marco temporal diz que um território indígena só pode ser demarcado se houver comprovação de que a comunidade estava no local em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O STF já considerou o entendimento inconstitucional. Agora, os parlamentares tentam mudar a Constituição para fazer valer a tese.

Em uma carta aberta encaminhada aos senadores da CCJ, as organizações religiosas afirmam que a PEC seria uma injustiça histórica com os povos indígenas. “Limitar o direito dos povos indígenas ao reconhecimento de suas terras secularmente ocupadas é ferir de morte nossa Constituição e permitir que os casos de genocídios e etnocídios verificados no passado tenham espaço em nossa sociedade atual”, diz o texto.

Na última quarta-feira, o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adiou a votação da PEC do marco temporal após um apelo do líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA). Alcolumbre garantiu, porém, que o texto precisará ser votado até outubro.