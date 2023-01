EUA dão sinal verde à nova embaixadora do Brasil em Washington

O Itamaraty informou nesta segunda (30) que o governo dos EUA concedeu o agrément a Maria Luiza Viotti. Como mostrou a Coluna, seu nome havia sido indicado oficialmente pelo governo Lula como nova embaixadora em Washington.

Ela vai suceder Nestor Forster, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi exonerado do cargo no início do mês, mas segue à frente da embaixada pelo prazo protocolar de 60 dias, até o início de março.

Com o sinal verde do governo Joe Biden, Viotti deverá acompanhar Lula na viagem que o presidente fará aos EUA, prevista para o dia 10 de fevereiro.

Viotti chegou a ser cotada para o posto de chanceler antes da indicação de Mauro Vieira, e sua indicação para Washington já era esperada. Diplomatas alinhados a diferentes vertentes políticas dentro do Itamaraty afirmam que ela é profissional de primeira linha da corporação.