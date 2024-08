Ex-aliado divide direita no AM e provoca Bolsonaro com vídeo no WhatsApp

Preterido por Jair Bolsonaro como candidato do PL na eleição pela prefeitura de Manaus, o Coronel Menezes (PP) rompeu com o ex-presidente e foi anunciado neste sábado, 3, como vice na chapa do deputado estadual Roberto Cidade (União). No palco, Menezes gravou um vídeo e disse que enviaria a Bolsonaro: “na próxima vez que vier a Manaus, ele fale com nosso grupo, se quiser encher a arena da Amazônia”.

Como resposta a Menezes, Bolsonaro parou de segui-lo no Instagram. A provocação acontece porque o ex-presidente esteve no mesmo local, em maio, para anunciar o Capitão Alberto Neto (PL) como seu candidato. Na ocasião, houve reclamação nos bastidores porque o evento não contou com o público esperado. O Coronel Menezes era próximo a Bolsonaro. Ele foi filiado ao PL até o ano passado, quando deixou o partido em meio à disputa interna com Alberto Neto. Menezes chegou a ser citado pelo ex-presidente como sua fonte de informações confiáveis sobre o Amazonas. "Quando eu falei da minha inteligência paralela, quem é minha inteligência paralela? Está pegando fogo lá na Amazônia, eu ligo para o coronel Menezes: 'Menezes, como está essa questão de fogo?' O cara fala pra mim", disse o ex-presidente, se defendendo no caso da suposta Abin Paralela.

Entenda o panorama da disputa em Manaus

De acordo com pesquisa eleitoral Quaest divulgada na última quinta-feira, 01, o prefeito David Almeida (Avante) lidera a corrida eleitoral com 33% das intenções de voto. O atual chefe do Executivo aumentou sua vantagem perante o segundo colocado, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), que tem 22%. Na terceira colocação está Roberto Cidade, com 13%.

Na sequência, aparece o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) com 12%; o ex-deputado Marcelo Ramos (PT), com 8%; e os deputados estaduais Wilker Barreto (Mobiliza), com 2%; e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 1%.

A pesquisa Quaest, contratada pelo site RealTime 1, foi feita entre os dias 24 e 27 de julho, com 1.002 entrevistados na capital amazonense. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número AM-00972/2024.