Fala de Zema sobre Nordeste tem apoio de 57% dos brasileiros mas deveria ser evitada, diz pesquisa

Os brasileiros apontam uma contradição ao avaliar a declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre o Nordeste. A maioria, 57%, concorda com o mineiro. No entanto, 61% acham que a fala deveria ser evitada.

Pesquisa Genial/Quaest, obtida com exclusividade pela Coluna, destacou que Zema “disse que os governadores do Sul/Sudeste montaram um consórcio para ter mais protagonismo econômico e político no País e fazer frente à força do Nordeste”. O estudo, porém, não aborda a declaração de Zema em entrevista ao Estadão que gerou o maior volume de críticas ao governador, quando compara o Nordeste com “vaquinhas que produzem pouco”.

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo)

Zema não desagradou pelo que pensa mas pela forma que falou, avalia Felipe Nunes

“Na minha avaliação não há qualquer incoerência. Esses resultados revelam a própria natureza da avaliação política no país. O nosso eleitor vê como natural a disputa por protagonismo e força política, mas acha inapropriado que um governador instigue a rivalidade regional ao fazer a defesa nesses termos”, avaliou Felipe Nunes, fundador e CEO da Quaest.

Para Felipe Nunes, o problema foi a maneira que o governador abordou o tema. “Ou seja, Zema não desagradou pelo que pensa ou disse, mas pela forma como escolheu abordar a situação. E na política, forma também é mensagem”.

O que pensam os nordestinos sobre a declaração de Zema

A reação dos nordestinos chama atenção no levantamento. Foi entre eles que Zema conseguiu maior ressonância, 59% disseram que concordam com a fala sobre a atuação do Consórcio Sul-Sudeste.

Após informar a declaração de Zema sobre a atuação dos governadores dos Estados do Sul e Sudeste num consórcio em defesa dessas regiões, os pesquisadores perguntaram se os entrevistados sabiam da informação; se concordavam ou discordavam; se deveria ser evitada ou não havia problema; e, por fim, se acham que o Brasil deveria permanecer unido. Sobre este item, 85% foram taxativos na opção pela união nacional.

O maior índice dos que concordam com Zema está entre as pessoas que ganham até dois salários mínimos (62%) e as que têm ensino fundamental e médio (59%). O levantamento também fez uma relação entre eleitores no segundo turno da corrida presidencial de 2022. Dos que votaram em Bolsonaro, 61% concordam com Zema. Entre os eleitores de Lula, 54% ratificam a fala do governador.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2029 pessoas com 16 anos ou mais. A coleta de dados foi feita em entrevista presencial, de 10 a 14 de agosto. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.