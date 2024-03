Falso sumiço dos móveis vira assunto até na festa do PT

A localização dos 261 móveis que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizia terem “sumido” do Palácio da Alvorada após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virou assunto até mesmo na festa de 44 anos do PT, promovida nesta quarta-feira, 20, em Brasília.

PUBLICIDADE O tema espinhoso não chegou a estragar a noite regada a bons vinhos, mas causou desconforto e tentativa clara de desviar o assunto. Um petista histórico, questionado sobre a polêmica, retrucou, em tom de ironia, se a reportagem sabia onde estavam as joias que Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao País. O caso foi revelado pelo Estadão. Um ministro petista, por sua vez, tergiversou. Afirmou à Coluna do Estadão que “não ficou sabendo” da localização dos móveis, revelada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República

Os móveis do Palácio da Alvorada que Lula dizia terem sido levados pelo ex-presidente estavam em depósitos da Presidência da República. Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) afirmou que os móveis foram encontrados após 10 meses de buscas ainda no ano passado.

“Só no segundo semestre de 2023 o atual governo concluiu a busca por todos os itens que não foram localizados durante a gestão Bolsonaro em diversas dependências diferentes da Presidência da República – não só no Alvorada”, diz o texto.

Após a publicação da nota, o governo adotou a estratégia do silêncio. A Coluna do Estadão procurou o Palácio do Planalto para saber se haverá uma nota de retratação ou um pedido de desculpas a Bolsonaro, mas não obteve retorno.