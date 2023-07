Fernando Holiday entra no PL com a benção de Bolsonaro e prepara candidatura

O vereador de São Paulo Fernando Holiday (sem partido) vai se filiar ao PL na próxima terça-feira (25), em um evento na Câmara Municipal com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois de dizer, há dois anos, que se arrependeu do apoio dado a Bolsonaro nas eleições de 2018, Holiday fez novo ajuste de rota e agora abraçou Bolsonaro como seu padrinho político. Ele terá abrigo na sigla do ex-presidente para disputar a Câmara em 2026.

O vereador de São Paulo Fernando Holiday (sem partido). Foto: Werther Santana

À Coluna, o vereador diz que não será candidato à reeleição como vereador e vai apoiar Lucas Pavanatto na corrida pelo legislativo municipal. Na disputa para a prefeitura, estará na chapa do candidato de Bolsonaro, que tende a ser o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

“A ideia é que eu tenha um período sem mandato para focar na construção da candidatura a deputado federal em 2026″, afirma o vereador, que promete embates com a esquerda no processo eleitoral. “A polarização ainda vai seguir por muito tempo na política e, com certeza, terá reflexo nas eleições municipais. A ideia é fortalecer a ala jovem do PL e fazer contrapor à esquerda”.

Holiday foi eleito vereador em 2020 pelo Patriota, mas acabou expulso do partido por criticar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), então candidato ao comando da Casa. Migrou para o Republicanos, e deixou a legenda na semana passada sem indicar sua filiação ao PL, revelada à Coluna.

“Faremos a filiação de um grupo de jovens, cerca de 20, para fortalecer o PLJ (PL Jovem) de São Paulo. Além de mim, terá a filiação do Lucas Pavanato, comentarista da Jovem Pan, que será meu candidato a vereador em São Paulo”, afirmou o vereador.