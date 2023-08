Filha de Olavo de Carvalho sai do PT e diz que apanhou de secretária municipal

A bacharel em Direito Heloisa De Carvalho, filha do falecido guru bolsonarista Olavo de Carvalho, se desfliou do PT após um desentendimento com a jornalista Adriana Carvalho, secretária municipal de comunicação do partido em Atibaia (SP). Heloísa diz ter sido agredida fisicamente por Adriana, que, no entanto, nega o episódio. “Jamais me desentendi, muito menos agredi a Heloísa. Fomos amigas por décadas. Mas o alcoolismo faz com que ela crie situações que não existem”, afirmou Adriana à Coluna.

Adriana conta que, em 9 de janeiro, após um protesto na Avenida Paulista, em São Paulo, contra os atos antidemocráticos que tomaram Brasília, Heloísa a acusava de usar peruca e tentou mexer em seu cabelo. “Para que ela não colocasse a mão em mim, tirei o celular da mão dela e arremessei longe com o objetivo de ela me deixar em paz. Foi o que aconteceu”, relata a jornalista, que nega qualquer outro desentendimento depois desse de 8 meses atrás - a justificativa para a filha de Olavo de Carvalho se desfiliar do partido do presidente Lula.

Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, se desfilou do PT e diz ter sido agredida por secretária Foto: JOSHUA ROBERTS/REUTERS e TIAGO Q

“Como ela [Heloísa] insiste em me ofender via redes sociais desde então, registrei boletim de ocorrência por injúria e difamação e vou depor semana que vem. Após a oitiva dela, ajuizarei queixa-crime”, acrescenta Adriana.

A versão de Heloísa é diferente. Ela diz que foi agredida fisicamente pela antiga colega de trabalho e um tapa na mão fez seu celular “voar no muro” e “quebrar a tela de vidro e a capinha”. “E ela me falou: se me bater eu estouro a sua cara”, relata a bacharel em direito, que não registrou boletim de ocorrência. “Não registrei porque o compadre dela é delegado de polícia. Não ia dar em nada”.

De acordo com Heloísa, ela chegou a procurar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para relatar a briga. “Ele nem deu importância. Diante disso, não tem condições de ficar filiada ao PT e participar de ações com essa gente junto”, disse à Coluna.

Filiada ao PT desde 2021, Heloísa era rompida há anos com o pai, um antipetista ferrenho e próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Olavo de Carvalho morreu em janeiro de 2022, aos 74 anos, nos Estados Unidos, oito dias após ser diagnosticado com covid-19. “Que Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu”, publicou Heloísa nas redes sociais no dia do falecimento do autoproclamado filósofo.