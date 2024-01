Fluxo de passageiros nos aeroportos salta em 2023; veja os números

A movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros saltou 17,2% em 2023 na comparação com o ano anterior, calcula o Ministério dos Portos e Aeroportos. O fluxo de passageiros foi de 115 milhões no primeiro ano do governo Lula, contra 98 milhões em 2022, último ano da gestão Jair Bolsonaro.

O Ministério de Portos e Aeroportos entrou nas negociações da reforma ministerial, travadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Centrão. Até setembro, a Pasta estava nas mãos de Márcio França (PSB), que foi deslocado para o Ministério do Empreendedorismo. Desde então, o ministro de Portos e Aeroportos é Silvio Costa Filho (Republicanos).

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, alçado ao cargo na reforma ministerial. Foto: Vosmar Rosa/MPA

A disparada de passageiros nos aeroportos se deu apesar do preço elevado das passagens aéreas. Em 28 de dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o aumento dos preços dos bilhetes é uma fonte de preocupação para a inflação no País.

Ampliar a utilização dos aeroportos no País é uma orientação do presidente Lula e Silvio Costa Filho tem negociado com as empresas aéreas formas de baixar o preço das passagens.