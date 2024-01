Gambás invadem salas do Senado durante o recesso parlamentar

Com o período de férias dos parlamentares, os saruês — ou gambás-de-orelha-branca — estão invadindo as salas do Senado. O problema é tamanho que a Casa precisou fazer um alerta aos funcionários na intranet. Na primeira página foi publicado um comunicado com a pergunta: “Você já viu um saruê pelo Senado? Saiba como se comportar”. A Coluna do Estadão teve acesso a teor da mensagem.

Informe sobre os gambás no Senado Foto: Intranet/Senado

O texto informa que houve sete capturas do animal somente na primeira semana de janeiro. Ainda de acordo com o aviso, um dos locais favoritos dos gambás-de-orelha-branca do Senado é o bloco 17, onde ficam a Coordenação de Saúde, o Serviço Médico de Emergência e a Central do Servidor. De acordo com uma funcionária, foram três ocorrências no local nos últimos dez dias.

Os servidores foram orientados a acionar a Brigada do Senado caso se esbarrarem com um deles. Os animais capturados são soltos na área verde mais próxima, seguindo a orientação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal.