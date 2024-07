Gilmar Mendes revela bastidores do dia que viu Bolsonaro chorar

O evento no restaurante Cícero Bistrot, que é mencionado pelos seus assíduos frequentadores como uma espécie de segunda “embaixada” dos brasileiros na capital portuguesa, fazia parte do lançamento do livro “Por que a democracia brasileira não morreu?”, dos cientistas políticos Marcus André Melo e Carlos Pereira. E Gilmar detalhou, por exemplo, um encontro que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O magistrado contou que, durante a pandemia, foi convidado por Bolsonaro para uma reunião. Na ocasião, o ex-presidente tentou convencê-lo da necessidade de não dar autonomia aos Estados e municípios para decretar medidas de isolamento social. Mas, segundo Gilmar, quando o então presidente percebeu que não conseguiria seu apoio, pediu para os assessores saírem da sala para que pudesse conversar privadamente com o ministro.

Gilmar disse que Bolsonaro chorou e mostrou desespero. E ele respondeu: “a vida é dura, presidente”.

Procurado pela Coluna do Estadão, Jair Bolsonaro confirmou o encontro e contou sua versão. O ex-presidente admitiu que se emocionou, sim, mas alegou ter sido em outro contexto. Bolsonaro disse que falou da família, da facada, das dificuldades que teve até chegar à Presidência da República.