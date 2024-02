Os ofícios com pedidos de informação são assinados pela presidente do Conanda, Marina de Pol Poniwas. Dados do Disque 100 demonstram que a internet está entre os ambientes com mais denúncias de violações contra crianças e adolescentes. Das 430 mil casos registrados pelo canal em 2023, 228 mil (53%) envolvem violência contra menores.

Além disso, pesquisa do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), realizada em 2021, aponta que 80% das crianças de 9 a 17 anos utilizam internet mais de uma vez por dia. Dessas, 40% já sofreram algum tipo de ofensa no ambiente virtual e 14% delas já viram imagens ou vídeos de conteúdo sexual na internet nos últimos doze meses.

A Coluna do Estadão fez contato com as equipes da Meta e Kwai e aguarda resposta. Não foi possível entrar em contato com o X, Antigo Twitter.