Governo espera criar estatal de portos em Alagoas até abril e comando deve ser indicado por Lira

O governo Lula espera concluir até abril a divisão da Companhia de Docas do Rio Grande do Norte (Codern). Hoje, o órgão é responsável por administrar os portos potiguares e de Alagoas. Mas a ideia, como revelou a Coluna do Estadão, é criar uma estatal para administrar somente os portos alagoanos. Nos bastidores dos ministérios de Portos e Aeroportos (MPO) e da Gestão e Inovação (MGI), responsáveis pelo desenho da proposta, é dado como certo que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), indicará a diretoria. Procurada, a equipe do deputado afirmou que ele não indicou ninguém e que não possui informações sobre articulações envolvendo o fatiamento da Codern.

Porto de Maceió Foto: Ascom/Maceió

A separação das docas do Rio Grande do Norte e de Alagoas dependerá de aprovação no Congresso. Uma das ações da Codern em execução em Alagoas é a obra de adequação de instalações gerais e de suprimentos no Porto de Maceió. O projeto teve início em 2013 e deve ser concluído em 2027, segundo projeções do governo federal. Para 2024, o orçamento da Companhia é de quase R$ 50 milhões, segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) aprovado pelo Congresso.