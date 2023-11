Governo Lula pede a Lira para votar projeto do mercado de carbono antes da COP-28

O presidente da Câmara, Arthur lira (PP-AL), recebeu um apelo do governo Lula para agilizar a votação do projeto de lei do mercado de carbono e aprovar a pauta antes da COP -28, que começa no dia 30 de novembro em Dubai.

Lira atendeu a solicitação e adotou medidas para acelerar o trâmite. Ele decidiu anexar ao PL do mercado de carbono uma proposta do deputado Sérgio Souza (MDB-PR) que também tratava do assunto, porém focada no mercado de carbono voluntário, diferentemente da matéria que já foi aprovada no Senado e agora aguarda conclusão na Câmara e trata do mercado regulado.

Encontro da Associação Brasileira de Bioinovacao e (ABBI) e a Frente Parlamentar da Bioeconomia para debater sobre o mercado regulado de carbono. Foto: Raul Spinasse / ABBI

“Com o apensamento da proposta que era mais antiga, temos todos os relatórios, que facilitam usar o esqueleto do que tinha sido feito e agora atualizar o tema”, comemorou o relator do PL do Mercado de Carbono, Aliel Machado (PV-PR).

Ele disse que vai apresentar o relatório aos líderes partidários ainda nesta quarta-feira, 22. A expectativa é que a proposta ser votada semana que vem.

Nesta quarta-feira, 22, a Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI) e a Frente Parlamentar da Bioeconomia organizaram um encontro para debater sobre as oportunidades do mercado regulado de carbono que tem proposta em tramitação na Câmara. Parlamentares, empresários e o relator da matéria participaram.