Governo Lula vai à China buscar concorrentes para empresa de Musk no Brasil

A Starlink é líder no fornecimento de internet a regiões isoladas, como a Amazônia. No mês passado, Juscelino Filho esteve com o presidente da Amazon Brasil, Daniel Mazini, que também tem um projeto para entrar nesse setor. “É importante termos um mercado com diversas empresas para ampliar a concorrência, estimular melhores serviços e reduzir custos”, disse o ministro à Coluna do Estadão.

Musk e o governo Lula têm uma relação tensa, sobretudo pelas decisões do bilionário em sua outra grande empresa, o X (ex-Twitter). “De repente você tem um cidadão que se transformou no mais rico do mundo que ousa desafiar as constituições dos países que não concordam com ele. Aonde nós vamos parar? Aonde a democracia vai se sustentar”, afirmou o presidente durante evento da ONU, em uma menção velada ao empresário.

O “X” ficou banido do País por 38 dias por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após sucessivos descumprimentos de decisões judiciais, e só voltou a funcionar com seu recuo na ofensiva ao Poder Judiciário.