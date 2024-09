Governo Tarcísio retoma construção de barragens na região de Campinas neste mês

O governo de São Paulo vai autorizar, neste mês de setembro, a retomada da construção das barragens de Pedreira e Duas Pontes, na região de Campinas. As obras fazem parte do programa para enfrentamento da escassez hídrica que afeta parte do Estado. As duas represas vão custar R$ 1 bilhão, com a expectativa de aumentar a segurança hídrica para 5,5 milhões de pessoas.

As barragens terão capacidade de armazenamento útil de 85 bilhões de litros de água, atendendo a 28 municípios. Para distribuir todo esse volume, será necessário fazer o Sistema Adutor Regional das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, por meio de uma parceria pública-privada. Segundo apurou a Coluna do Estadão, os estudos técnicos relativos ao sistema que terá quase 90 Km já foram contratados pela Secretaria de Parcerias em Investimentos e envolve o Banco Interamericano de Desenvolvimento.