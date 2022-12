Grupo do Trabalho entregará a Lula relatório em que diz faltar até papel para impressoras na pasta

Em reunião com Lula nesta quinta-feira (1º), sindicalistas vão apresentar relatório do grupo setorial do Trabalho, que alerta para o sucateamento do ministério - eles alegam que falta até papel para imprimir documentos nas delegacias regionais. Outra queixa é a de que são poucos os fiscais em atuação no País.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. 28/11/2022. Foto: Adriano Machado Reuters

NEM EU. Nesta quarta-feira (30), representantes das centrais disseram a Geraldo Alckmin que não desejam a volta do imposto sindical, assim como ele. Os sindicatos querem ter a permissão para cobrar a taxa negocial, que incidiria em caso de êxito numa negociação de aumento salarial.