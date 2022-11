Lula prepara revogaço de 20 medidas de Bolsonaro no comércio exterior

Jet skis, veleiros e videogames, que tiveram as tarifas de importação reduzidas sob Jair Bolsonaro, terão o benefício revisto no governo Lula. O time do petista identificou portarias, decretos e resoluções que serão alvo de reversão em um total de 20 revogações que deverão fazer parte do revogaço prometido por Lula no início de seu governo. O diagnóstico é o de que essas medidas na área comercial beneficiaram produtos de luxo e foram concedidas sem critério técnico, a despeito de outras necessidades da indústria brasileira de importação de insumos e componentes. No revogaço, constam ainda revisões de medidas antidumping, de reduções tarifárias que violam as regras do Mercosul e de portarias que alteraram critérios de inclusão no ex-tarifário.

O Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a reunião com parlamentares para transição de governo na manhã desta quinta-feira (10) realizada no teatro do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasilia-DF. 10/11/2022. Foto: Wilton Junior/Estadão

NATA. Além de jet skis, muito usados por Bolsonaro, bolas de tênis também receberam o benefício da redução do imposto de importação sob Bolsonaro, com a inclusão na lista de exceções da tarifa externa comum do Mercosul (Letec). Setores industriais se digladiam para entrar nessa lista, e ainda não se sabe por que tais produtos foram atendidos.

LINHA. O Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) está sendo redesenhado e, embora esteja previsto um maior protagonismo do BNDES, há o entendimento de que não será usado dinheiro do Tesouro para financiar empresas, como ocorreu no passado.

CLICK. Jorginho Mello, governador eleito de SC (PL)

O governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) em reunião com membros da Defesa Civil do Estado.

Reuniu-se com representantes da Defesa Civil e da bancada catarinense para tentar a ajuda do governo federal por danos causados pela chuva no Estado.