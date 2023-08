Historiadora Mary Del Priore vai disputar vaga de imortal com Ailton Krenak

O escritor e líder indígena mineiro Ailton Krenak não estará sozinho na disputa pela vaga aberta na Academia Brasileira de Letras. Incentivada por uma das imortais, que observa o número ainda reduzido de mulheres na casa, a historiadora e professora carioca Mary Del Priore apresenta, na tarde desta quinta-feira, 17, sua candidatura.

Após a “sessão da saudade” em homenagem ao historiador José Murilo de Carvalho, o antigo titular da cadeira número 5, Krenak e Mary oficializam suas campanhas com cartas que serão enviadas ao presidente da instituição, Merval Pereira. A campanha do escritor indígena é tratada com favoritismo pelos acadêmicos, mas a historiadora tem apoios de peso na casa.

A historiadora Mary Del Priore Foto: Felipe Rau/ Estadão

Com mais de 50 livros sobre a história do Brasil e duas dezenas de prêmios, Mary foi eleita no ano passado para a Academia Paulista de Letras. A obra dela inclui livros da vida social brasileira e mesmo da intimidade da família real, como História da Gente Brasileira (série), História das Mulheres no Brasil, O príncipe maldito, O castelo de papel e Festas e utopias no Brasil Colonial.