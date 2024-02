Itamaraty vai agir para conter tensão com Israel após fala de Lula e evitar escalada da crise

Interlocutores afirmam que o chanceler vai aguardar a conversa do embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, com o ministro das Relações Exteriores israelenses, Israel Katz. Somente após receber um relato do encontro, souber do tom e das cobranças feitas pelo governo do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, decidirá os passos seguintes para manutenção do diálogo entre as duas nações.

Nos bastidores, a diplomacia brasileira minimiza a gravidade da convocação e relata que o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, também já foi chamado pelo Itamaraty para esclarecer, por exemplo, o encontro dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro, num evento na Câmara, causando desconforto com o governo Lula. Os diplomatas não fazem comparação do mérito dos assuntos que geraram o chamado para esclarecimentos, mas observam que é uma possibilidade técnica em diversas situações.