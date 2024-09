Jair Bolsonaro não prevê agenda de rua com Ricardo Nunes até final do 1º turno

Apesar da pressão para que participe mais intensamente da campanha à reeleição de Ricardo Nunes (MDB), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não prevê agenda em eventos organizados pela campanha do prefeito de São Paulo até o dia da votação do primeiro turno das eleições, em 6 de outubro. A Coluna do Estadão teve acesso à programação preparada para o ex-presidente. Há dez viagens no calendário, sem nada marcado na capital paulista e com poucas datas disponíveis para inclusão.

Ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado de Eduardo Bolsonaro; Silas Malafaia e o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, em ato na Avenida Paulista no dia 7 de Setembro Foto: Tiago Queiroz/Estadão