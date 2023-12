Justiça do MT dá auxílio-alimentação extra de quase R$ 7 mil a juízes e servidores no fim de ano

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT) concedeu um auxílio-alimentação especial para os juízes e funcionários da Corte em dezembro, no valor de R$ 6,9 mil. A decisão, assinada pela desembargadora Clarice Claudino da Silva, também aumenta esse benefício para R$ 1,9 mil a partir de janeiro de 2024.

Provimento do TJ-MT que aumentou o valor do auxílio-alimentação Foto: Diário Oficial - TJMT

O valor especial foi estabelecido por meio de um provimento interno da Corte, mas já publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário do Estado do dia 19 deste mês. Ou seja: já entrou em vigor.

De acordo com os últimos dados disponibilizados pela Justiça do Mato Grosso, o Tribunal contava com 275 magistrados e 4,5 mil servidores em 2021.

A Coluna do Estadão procurou o TJ-MT, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.