Kalil diz que decide na próxima semana se apoiará Fuad em BH

“Na semana que vem, decido se vou entrar na eleição. Se eu entrar, digo qual candidato vou apoiar. Só tenho compromisso com uma pessoa no PSD, com Gilberto Kassab, com mais ninguém”, disse Kalil, sem disfarçar o descontentamento com outras lideranças da legenda. A cúpula do PSD tem apelado a ele para apoiar o prefeito de seu partido.

Ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, Alexandre Kalil foi reeleito no primeiro turno das eleições municipais de 2020, com 63,36% dos votos, e ainda tem grande “recall” na cidade. Dois anos depois, deixou o cargo para o então vice Fuad Noman para disputar o governo estadual, mas foi derrotado pelo governador Romeu Zema (Novo).

Em entrevista ao programa Papo com Editor, do Broadcast Político, Fuad minimizou a indefinição de Kalil. “Ele tem o tempo dele, quer fazer avaliações e está pensando em 2026. Ele está com o seu tempo de escolher. Tenho certeza de que ele me apoia. Publicamente, vai tomar a decisão na hora que quiser. Como amigo, tenho que respeitar isso. Não posso cobrar”, declarou.