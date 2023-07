Kataguiri não aceita vice em São Paulo e tenta forçar União a apoiar candidatura do MBL

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) disse à Coluna que não cogita ser vice numa chapa para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024 . “Zero chance”, afirmou. Mas, ele sabe que enfrenta resistência dentro do partido, que ainda tem alas defendendo uma composição com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Foto: Dida Sampaio/Estadão

Kim foi escolhido na prévia do MBL para representar o movimento com candidatura própria no ano que vem. Disse que sua estratégia, agora, será buscar apoio das bancadas federais, estaduais e municipais para contornar a situação.

“Também vou mostrar que Ricardo Nunes não tem chance de vencer Guilherme Boulos”, disse. O pré-candidato do PSOL reúne o apoio da esquerda e Kim quer se apresentar como o nome mais viável da direita.

Kataguiri deve contar com o apoio do presidente nacional do partido, Luciano Bivar (PE), que tem dito a aliados que a legenda caminha para ter candidatura própria.

Interlocutores do partido apostam, porém, que o deputado deve enfrentar forte resistência do vice-presidente do União Brasil em São Paulo, Junior Bozzella, que não acredita no potencial de votos do MBL.

“Vamos querer queimar cartucho com uma candidatura do MBL, que tem espólio de 300 mil votos e só ‘cisca pra dentro’? Apesar da boa intenção do MBL, a insistência na candidatura chega a ser infantil”, critica um dos nomes próximos ao vice-presidente.