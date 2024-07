Kataguiri ‘puxa fila’ dos planos de governo e propõe vacina contra crack em São Paulo

Apesar de o União Brasil em São Paulo estar dividido entre apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ou Pablo Marçal (PRTB), o pré-candidato do partido, Kim Kataguiri, finalizou seu plano de governo, com o título Muda São Paulo. Ele é o primeiro dos principais postulantes à Prefeitura da capital paulista a apresentar um texto fechado, mesmo com a baixa possibilidade de o União bancar sua empreitada eleitoral.

PUBLICIDADE O plano de governo de Kataguiri, ao qual a Coluna do Estadão teve acesso antecipado, defende a redução da máquina pública. Uma das propostas do deputado federal é extinguir o Tribunal de Contas do Município, considerado pelo deputado de custo “extremamente elevado” para “alocar políticos em fim de carreira. Em todo o País, só São Paulo e Rio têm uma Corte municipal. Para enfrentar o problema da Cracolândia, tema que deve entrar em todos os planos de governo em São Paulo, o parlamentar propõe internação compulsória. Ainda sugere vacina contra o crack e mudanças no Plano Diretor para reverter o cenário de abandono da região. “Investirei na vacina contra o crack e em pesquisas correlatas. A vacina, atualmente desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), já foi premiada internacionalmente”, promete Kataguiri. O plano de governo do pré-candidato do União Brasil tem 88 páginas e é dividido em 23 capítulos, cada um com os projetos para uma área de atuação na cidade, como saúde, educação e mobilidade.

Kim Kataguiri, pré-candidato do União Brasil em São Paulo. Foto: Zeca Ribeiro

O primeiro capítulo trata do problema habitacional, outro tema em destaque na campanha deste ano, especialmente pelo tamanho da população em situação de rua. Kim ressalta que há aproximadamente 372 mil famílias em moradias precárias na cidade e que o município já registrou mais de 52 mil pessoas em situação de rua.

O pré-candidato, que ainda terá de submeter seu nome à convenção do União Brasil para tentar disputar as eleições de anos, propõe parceria com a iniciativa privada para atrair projetos de habitação popular e aproveitamento dos vazios urbanos. O deputado defende mais flexibilidade nos abrigos para permitir que os moradores de rua levem seus animais para o local.