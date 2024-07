Kataguiri avisa União Brasil que não faria campanha para Marçal

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) avisou a correligionários que não fará campanha para o empresário Pablo Marçal (PRTB) caso o seu partido feche uma aliança com o ex-coach. O União Brasil, hoje, está na base do prefeito Ricardo Nunes (MDB), mas ameaça um rompimento para apoiar Marçal

Kataguiri também descarta fazer campanha para Nunes, ainda que o prefeito se entenda com o presidente municipal do União Brasil, o vereador Milton Leite, interlocutor da legenda com Marçal.