Lewandowski pode tomar posse sem secretário de Segurança Pública; entenda

Uma solução para o impasse burocrático seria o atual secretário de Segurança Pública, Tadeu Alencar, adiar sua exoneração. Mas aliados do ex-deputado dizem que ele não pretende ficar na pasta após a saída de Flávio Dino.

A resistência em “esticar” a transição, e evitar um vácuo na área, reflete a irritação com o futuro ministro da Justiça, após Lewandowksi ter confirmado à imprensa a nomeação de Sarrubbo sem avisá-lo previamente.

No entorno de Flávio Dino, tampouco se nota a vontade de estender novamente seu período na pasta. Pelas contas iniciais, o ministro já teria deixado o Palácio da Justiça, e até seus santos de devoção já foram recolhidos do gabinete. Além disso, ele quer assumir o cargo de senador — e apresentar um projeto de lei — antes de precisar renunciar definitivamente ao mandato para assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), em 22 de fevereiro.