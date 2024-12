Lira quer 'semana da segurança' antes de encerrar mandato na presidência da Câmara

Há uma avaliação, contudo, de que o foco do Congresso no pacote de corte de gastos do governo pode atrapalhar esses planos. A ideia, então, é pautar ações efetivas, mas nada muito polêmico, para facilitar a votação.

Lira incumbiu o deputado Alberto Fraga (PL-DF), coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, de selecionar as propostas de interesse da bancada da bala. Ele quer ações efetivas, mas nada muito polêmico. Fraga disse à Coluna do Estadão que a prioridade é aprovar uma proposta de enfrentamento a organizações criminosas.

O projeto, de autoria do próprio Fraga e do deputado Alfredo Gaspar (União-AL), cria uma associação interfederativa para combater o crime organizado. Seria uma integração entre o governo federal, os Estados e o Ministério Público para enfrentar redes criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). A proposta estabelece de forma minuciosa os protocolos para cercar as organizações ilegais.