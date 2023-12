Livro sugere as relações familiares como rota de fuga da polarização extrema

A polarização extrema que tomou conta do Brasil, e separou em bolhas os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem uma luz no fim do túnel. No livro Biografia do Abismo, como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil, que será lançado nesta quarta-feira (12) em Brasília, Felipe Nunes e Thomas Traumann defendem que a normalização das relações familiares e de amizade pode ser a porta de entrada para a pacificação do cenário polarizado.

Capa do livro Biografia do Abismo do cientista político Felipe Nunes e do jornalista Thomas Traumann Foto: Reprdo

Os autores estudaram a frequência com que as pessoas conversam sobre política com estranhos, colegas de trabalho, amigos e familiares. E, na obra, mostram que o único espaço que ainda há para o debate entre diferentes é nas famílias. “Ou seja, se quisermos vencer esse fenômeno, vai ser preciso apelar para o afeto familiar como estratégia de persuasão emocional, não racional”, afirmou Felipe Nunes à Coluna.

O livro será lançado em Brasília nesta quarta-feira (13), a partir das 18h30, na biblioteca do Senado. Em São Paulo, o evento será na quinta-feira (14), às 19h, na Drummond Livraria, no Conjunto Nacional.