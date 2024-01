Logotipo para festa de 44 anos do PT trará o vermelho misturado às cores da bandeira do Brasil

Sob o slogan “O Partido do Povo Brasileiro”, o logotipo dos 44 anos do PT vai fugir do padrão e, além do vermelho, trará as cores verde e amarela, da bandeira do Brasil. O PT faz aniversário no dia 10 de fevereiro, mas, como é carnaval, a festa será realizada somente em março, com um jantar de arrecadação de fundos.

As cores da bandeira são comumente usadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PT e o governo querem se contrapor cada vez mais à estratégia bolsonarista de se “apropriar” do verde e amarelo.

Logo do PT 44 anos Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Em 2023, o preço dos convites para a festa do PT, realizada em um salão de Brasília, variou de R$ 500 a R$ 20 mil e, neste ano, deverá seguir a mesma faixa. À época, a sigla arrecadou cerca de R$ 1 milhão, mesmo com o presidente Lula tendo cancelado, de última hora, a presença no jantar. A cúpula petista espera que, neste ano de eleições municipais, Lula consiga comparecer ao “rega-bofe”. A preparação para a festa do PT ocorre no momento em que o Centrão pressiona o governo por mais verbas para seus redutos eleitorais. O grupo, que tem como expoente o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer cada vez mais influência sobre o Orçamento. Tanto que promete derrubar o veto de Lula a R$ 5,6 bilhões de emendas parlamentares que deveriam ser pagos neste ano. Somente em 2023, porém, o governo liberou R$ 46,5 bilhões em emendas.

Depois do carnaval, o PT fará uma sessão solene na Câmara pela passagem dos 44 anos. Dois aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro disseram à coluna, sob a condição de anonimato, que o partido pode se preparar para enfrentar protestos no plenário.