Lula cancela jantar com príncipe da Arábia Saudita após repercussão negativa

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou o jantar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, nesta sexta-feira, 23, em Paris. Após repercussão negativa do encontro com o príncipe, que enviou o kit de joias em diamantes ao então presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle, o encontro foi desmarcado. A explicação oficial do Itamaraty, porém, foi de que a agenda estava muito pesada.

O convite para o jantar a Lula e à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, já havia disparado um alerta no Palácio do Planalto, como revelou a Coluna do Estadão, por receio dos presentes que poderiam ser oferecidos. A recepção seria na residência oficial do Reino da Arábia Saudita, na capital francesa.

Agenda oficial do presidente Lula previa jantar com príncipe da Arábia Saudita Foto: Reprodução / Saudita

A versão original do presidente Lula previa um jantar oferecido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman al Saud. Na tarde desta sexta-feira, 23, o Palácio do Planalto divulgou uma nova versão dos compromissos do presidente brasileiro em Paris que excluiu o jantar. No lugar do encontro com o saudita que estava previsto para às 20h30, horário local, apareceu encontro com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, com horário indicado de 18h30.