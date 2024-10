Lula convoca ministros para fechar acordo de Mariana; veja bastidores

Como revelou o Estadão, o acordo é de R$ 167 bilhões. Desse valor, R$ 100 bilhões seriam destinados ao poder público ao longo de vinte com o primeiro pagamento, de R$ 5 bilhões, ainda em 2024. O restante do cronograma está em aberto.

A Coluna do Estadão apurou que Silveira busca o aval de Lula para fechar o texto com a antecipação dos desembolsos por parte das mineradoras Vale, BHP e Samarco. O termo deve ser assinado ainda nesta sexta-feira, 25.

A barragem do Fundão, em Mariana (MG), de propriedade da Samarco, se rompeu em 2015 e despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos no solo e nas águas, contaminando a bacia do Rio Doce e matando 19 pessoas. Além da negociação no Brasil, as mineradoras também são rés em ação que corre na Justiça inglesa e que começa a ser julgada neste segunda-feira, 21.