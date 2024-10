Lula diz a aliado que acidente foi grave e médicos vão saber ‘estrago’ da batida em 3 ou 4 dias

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o acidente doméstico que sofreu na noite do sábado, 19, foi “grave” e que os médicos vão saber o “estrago” daqui a três ou quatro dias. O petista teve um trauma cerebral após cair no Palácio da Alvorada e bater a cabeça.

Em conversa com o candidato petista à prefeitura de Camaçari (BA) Luiz Carlos Caetano, que divulgou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 21, Lula disse que a queda ocorreu por “bobagem” e não afetou “nenhuma parte mais delicada”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Foto: Wilton Junior/Estadão

"Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? Então, eu estou aguardando porque os médicos disseram que eu tenho que esperar uns três ou quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida", disse Lula ao candidato do PT em Camaçari. Segundo o Hospital Sírio-Libanês de Brasília, o presidente sofreu uma lesão com corte e contusão na parte de trás da cabeça. Em entrevista à GloboNews, o cardiologista Roberto Kalil Filho, um dos médicos que acompanha o presidente, disse que o trauma foi "importante" e provocou pequena hemorragia cerebral e, por isso, o presidente precisa ficar sob observação.

Na conversa com Caetano, o presidente ainda brincou com a situação e afirmou que tem que “sobreviver” para comparecer à posse do candidato. O petista vai enfrentar neste domingo, 27, Flávio Mattos (União) no segundo turno. “Eu preciso sobreviver para ir na sua posse”, disse Lula.

Com o acidente, Lula foi orientado a não fazer a viagem para a reunião da cúpula dos Brics, que vai ser realizada na Rússia entre esta terça-feira, 22, e quinta-feira, 24.

Nesta segunda-feira, Lula publicou uma foto no X (antigo Twitter) em reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim. Na imagem, o presidente aparece sorridente e fisicamente bem.

Segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, o petista está despachando do Alvorada nesta segunda-feira por opção própria, e não por recomendação médica. Ele deve fazer exames de acompanhamento em algum momento dos próximos dias.