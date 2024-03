Lula dá bronca em Nísia, seguida de afago: ‘Você tem minha confiança’

Nísia Trindade fez uma fala inicial de aproximadamente 15 minutos e chegou a se emocionar em meio à pressão pela sua cadeira. Ela apresentou justificativas para aspectos da sua gestão que têm sido criticados: o combate à dengue, a crise da Terra Yanomami, a relação com o mundo político e, mais recentemente, os hospitais federais no Rio.

De acordo com relatos feitos à Coluna do Estadão, Lula reforçou sua confiança em Nísia mas disse que ela deve “trocar quem tiver de trocar” para resolver o problema na capital fluminense. No domingo, 17, o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu uma reportagem sobre materiais vencidos e falta de atendimento nos hospitais federais do Rio, que foram alvo da intervenção do Ministério da Saúde na semana passada.

A decisão de centralizar os processos de compras dessas unidades deflagrou uma forte insatisfação no PT, que fez as indicações para os hospitais. Além disso, o Centrão quer a cabeça da ministra pela dificuldade no acesso a emendas da pasta.