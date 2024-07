Lula é convidado para cúpula de países do Pacífico e da Ásia

O presidente da China, Xi Jinping, também estará no encontro da APEC e poderá encontrar Lula dias antes da visita oficial ao Brasil. O líder chinês virá ao País para participar da Cúpula de Líderes do G-20, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio. Logo em seguida, realizará uma série de reuniões com Lula e autoridades brasileiras, numa visita de Estado, que deve ocorrer em Brasília. “Queremos construir uma parceria estratégica de muitos anos”, disse Lula, recentemente.

O comércio com a China quadruplicou desde que aquele país passou a ser o principal sócio comercial do Brasil, em 2009. No ano passado, as exportações brasileira somaram US$ 104,3 bilhões e, nos dois últimos anos, superaram o total somado das exportações para os Estados Unidos e a União Europeia.