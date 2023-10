Lula é pressionado a manter vice-presidente de Habitação da Caixa

A demissão de Rita Serrano da presidência da Caixa acendeu o sinal vermelho sobre a representação feminina no governo. Serrano é a terceira mulher que deixa a equipe e todas são da “cota pessoal” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com essa dispensa, cresce a pressão para o petista segurar Inês Magalhães, vice-presidente de Habitação da Caixa que cuida do programa Minha Casa Minha Vida.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

O cargo também foi pedido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O Centrão continua de olho ali, mas, ao que tudo indica, não vai levar essa cadeira. Inês Magalhães conta com o apoio do próprio Lula, que a conhece há vários anos, e do novo presidente do banco, Carlos Antonio Vieira Fernandes, com quem já trabalhou.

As tratativas para o presidente avalizar o nome do novo presidente da Caixa, inclusive, passaram pela manutenção de Inês na vice-presidência de Habitação.

Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, também saem em defesa de Magalhães. Quando foi eleito, Lula prometeu dar mais equilíbrio de gênero na composição do governo. Mas já caíram Ana Moser (Esporte) e Daniela Carneiro (Turismo).