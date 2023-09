Lula fecha a reforma ministerial e vai anunciá-la hoje; veja como ficou

O presidente Lula bateu o martelo da reforma ministerial e vai anunciar o novo desenho da Esplanada ainda nesta quarta-feira. Amanhã, ele viaja para a Índia, onde participará da cúpula do G-20.

A ministra do Esporte, Ana Moser, terá sua demissão oficializada. Em seu lugar, assume o deputado André Fufuca (PP-MA), do PP do presidente da Câmara, Arthur Lira, em uma pasta turbinada com emendas e a Secretaria Nacional das Apostas, que será criada e, originalmente, ficaria no guarda-chuva do Ministério da Fazenda.

O deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) será o novo ministro de Portos e Aeroportos, hoje comandado pelo ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB).

Já França vai assumir uma pasta que será criada, o Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa. Como mostrou a Coluna mais cedo, ele sinalizou a disposição de assumir o então desenho de Ministério de Micro e Pequena Empresa, mas sem o nome “micro”, considerado negativo na bancada do PSB.

Os novos comandos da Caixa e da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), que entraram nas negociações da reforma ministerial, não foram definidos pela falta de consenso dentro dos partidos e serão anunciados a partir de semana que vem. Trata-se de uma vitória do governo sobre o Centrão, que queria todas as definições neste momento.