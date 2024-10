Lula recebe Paes após reeleição do prefeito em 1º turno

Dois dias após as eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira, 8, no Palácio do Planalto, o prefeito reeleito do Rio, Eduardo Paes (PSD). De acordo com relatos, o prefeito agradeceu o apoio do presidente na campanha e afirmou que os dois vão precisar, ainda mais, trabalhar juntos nos próximos anos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o vice eleito no Rio, Eduardo Cavalliere (PSD), participaram do encontro.

Paes faz um giro por Brasília nesta terça-feira para agradecer os apoios recebidos. Na passagem pelo Congresso, ele se encontrou com o deputado federal Antônio Brito (PSD), líder da bancada do PSD na Câmara e candidato à sucessão de Arthur Lira (PP-AL). Apoiado pelo PT, o prefeito do Rio foi reeleito com 60,47% dos votos válidos e dedicou sua vitória ao presidente. A reeleição de Paes foi amplamente comemorada pelo Palácio do Planalto por ter derrotado o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) no berço do bolsonarismo.