PT atribui melhor resultado para centro-direita nas eleições a distribuição de ‘emendas bilionárias’

“O resultado do primeiro turno de 2024 aponta o início da recuperação eleitoral do PT nos municípios, num cenário que mais uma vez favoreceu a eleição ou reeleição de candidatos das legendas da centro-direita e direita dominantes no Congresso Nacional, com acesso a emendas parlamentares bilionárias e no comando das máquinas públicas municipais”, diz trecho da nota da Executiva, aprovada nesta terça-feira, 8. “O alto índice de reeleições, que beira os 80% nas cidades que mais receberam emendas parlamentares, confirma essa distorção no sistema político”.

Como mostrou o Estadão, o PT decidiu se engajar, neste segundo turno, nas campanhas de outros partidos “contra candidatos da extrema direita, sem vacilações”. A condição exigida é que o nome a ser apoiado não integre a lista de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Centrão, que sai fortalecido das urnas, faz parte da base de sustentação do governo Lula no Congresso.