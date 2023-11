Lula se aproxima de Raquel Lyra e fortalece ‘cinturão petista’ no Agreste de Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu dar passos largos, nesta semana, na aproximação com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Auxiliares da tucana apostam que há um caminho aberto para conversas que vão de uma eventual troca de partido à construção de acordos para as eleições municipais de 2024. Raquel é cortejada pelo PSD, que integra a base de Lula.

No mesmo dia que assinou a autorização para duplicação da BR-423, Lula conversou por 40 minutos com Raquel. A obra começa por Garanhuns (cidade natal do presidente), Lajedo e São Caitano, que formam uma espécie de “cinturão petista” no Agreste pernambucano. Nas três cidades, Lula teve média de votos superior a do Estado, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Raquel Lyra é de Caruaru, conhecida como capital do Agreste, e na região concentra seu capital político.

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foto: RICARDO STUCKERT

Secretários da governadora apostam que a duplicação da rodovia impulsionará o desenvolvimento e os negócios da região e, por consequência, expandirá a influência de Raquel nessa área.

Sobre a possibilidade de palanques com o petista, Caruaru é um exemplo. O atual prefeito, Rodrigo Pinheiro (PSDB), caminha para tentar a reeleição. Como a direita deve se reunir em torno da pré-candidatura do deputado bolsonarista Fernando Rodolfo (PL), o ex-vice-prefeito de Raquel Lyra precisará fazer gestos à esquerda e já vem conversando com petistas. Lula venceu na cidade, com 56,02% dos votos no primeiro turno e 57,69% no segundo.