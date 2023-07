Lula terá nova chance de se aproximar de evangélicos e do Republicanos após o recesso

Logo após o recesso branco do Congresso Nacional, o presidente Lula terá uma nova chance para se aproximar dos evangélicos e diminuir a resistência do Republicanos ao governo. À Coluna, interlocutores confirmam que o Futuro presidente da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), o deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), vai convidar o mandatário para um culto.

O Culto de Santa Ceia Geral da FPE está marcado para o dia 02 de agosto, às 08h, no Auditório Nereu Ramos. O espaço é utilizado para grandes eventos da Câmara dos Deputados. Silas Câmara assume a presidência da FPE após o recesso e tenta pacificar a bancada sobre os acenos feitos ao governo Lula.

O deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), futuro presidente da Frente Parlamentar Evangélica Foto: DIDA SAMPAIO/AGENCIA ESTADO/AE

O Republicanos é um partido muito ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Silvio Costa Filho (PE), deputado do partido, está prestes a se tornar ministro do governo Lula. É uma estratégia para aproximar a legenda do Planalto, mas parlamentares resistentes ao PT cobram que mantenha--se a postura de independência.

O presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP), diz que o partido se manterá independente e tenta classificar a nomeação de Silvio Costa Filho como parte da cota pessoal do presidente Lula. Pereira, porém, se beneficia dessa aproximação na corrida pela presidência da Câmara, em 2025.