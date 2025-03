Marqueteiro que trabalhou com Tarcísio aponta Flávio Dino como melhor nome da esquerda para 2026

Nobel comandou a campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo e colaborou com a campanha de Javier Milei no segundo turno das eleições argentinas. No ano passado, liderou a vitória do prefeito de Santos, Rogério Santos (Republicanos), e esteve ao lado de André Fernandes (PL) em sua tentativa de desbancar os mais de 20 anos de domínio da esquerda em Fortaleza (CE).

“Acredito que o Flávio Dino é o melhor nome da esquerda para 2026. Explico: é articulado. Dá respostas ácidas e afiadas quando pressionado, o que funciona bem nas redes sociais. É nordestino, o que pode ajudar a esquerda numa região onde o prestígio do lulopetismo está caindo, segundo as últimas pesquisas. Tem experiência como gestor público e ainda casou com a sua mulher recentemente. E sabemos que ser casado é uma condição relevante para uma candidatura nacional”, diz Nobel, consultor de comunicação política da agência PLTK.

O marqueteiro lembra que Dino, assim como Nelson Jobim, é um dos poucos quadros no País com passagem pelos três Poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo. Antes de assumir uma cadeira no STF, Dino foi governador, deputado federal, senador e ministro da Justiça.