Marta deve ampliar presença em campanha de Boulos após ‘ressaca’ com Datafolha

Após uma participação discreta no primeiro turno, Marta afirmou aos coordenadores de campanha que pode participar de todas as atividades daqui para a frente. A expectativa interna é que Boulos e a ex-prefeita passem a andar juntos o tempo todo. De acordo com o instituto Datafolha, Nunes tem 55% das intenções de voto no segundo turno contra 33% de Boulos. Os números assustaram o PSOL e o PT, que esperavam uma diferença menor, de até 10 pontos porcentuais.

Marta foi escalada por Lula para a chapa de Boulos frente a sua história votação no extremo sul de São Paulo. Em 2016, quando João Doria (PSDB) foi eleito na capital paulista, ela obteve a maioria dos votos em distritos como Grajaú e Parelheiros. Neste ano, contudo, Nunes saiu vitorioso inclusive na região que era conhecida como “Martalândia”.