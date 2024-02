MDB compara Tabata com Tebet e orienta estratégia para Nunes

Tabata é vista como alguém que avançará no eleitorado de centro, saindo do debate plebiscitário entre bolsonaristas e petistas. O grupo avalia que sua candidatura levará a disputa para o segundo turno. Também aposta que, a exemplo do que ocorreu com Simone, ela será atingida pelo chamado voto útil que migrará, neste caso, para Nunes. Por fim, diz que Tabata sairá do pleito com mais cacife político.

Ao apontar os paralelos entre as duas políticas, mulheres que têm a pauta feminina como bandeira, o MDB, em busca de vacina ao “efeito Tebet”, orientou Nunes a não partir para o enfrentamento com Tabata. O foco do prefeito será a gestão, fugindo da nacionalização buscada por seu principal adversário, o deputado Guilherme Boulos (PSOL).