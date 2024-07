MDB faz dobradinha com PL em Santos e terá vice de Rosana Valle; saiba quem

MDB e PL repetem em Santos a dobradinha que têm na capital, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo foi o PL quem indicou o coronel Ricardo Mello Araújo para vice do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O MDB ocupa três ministérios no governo Lula - Planejamento, Transportes e Cidades. Nas disputas municipais considera o cenário local e, em alguns casos, como em Santos, está na oposição.

Mas no Estado de São Paulo mesmo tem alianças importantes com o PT. Uma delas em Araraquara, onde indicará o vice do nome apoiado pelo atual prefeito Edinho Silva (PT).

Em São Paulo, o PT tem 4 prefeituras. Em 3, haverá aliança com o MDB.