Sobrou para Michelle resolver contenda de Bolsonaro no PL da Paraíba

Depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro gerar uma contenda no diretório do PL da Paraíba, sobrou para a ex-primeira-dama Michelle resolver o atrito. Ela participa neste sábado, 15, do lançamento da pré-candidatura de Marcelo Queiroga à prefeitura de João Pessoa, mas antes se encontrou com a ala insatisfeita no partido.

Com Bolsonaro em Brasília, Michelle Bolsonaro almoçou na véspera do evento com o deputado federal Gilberto Silva. Ele preside o diretório do PL em João Pessoa e quer ser o candidato do partido, mas foi rifado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro com os membros do PL: deputado Gilberto Silva, Nilvan Pereira (PL-PB) e o deputado estadual Wallber Virgolino (em vídeo) Foto: Cortesia

Ele é rival do presidente do diretório estadual do PL, Wellington Roberto, um dos articuladores da candidatura de Queiroga à prefeitura de João Pessoa. Também participou do encontro com Michelle o candidato a governador em 2022, Nilvan Pereira.

À ex-primeira-dama, eles explicaram os motivos de “a direita raiz” não ir ao encontro. De acordo com interlocutores, Michelle tentou se equilibrar. Disse que o evento não é dela, mas de Wellington Roberto, e que levará em consideração as reclamações.