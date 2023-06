Ex-ministro da Saúde da gestão Bolsonaro já chega ao PL ‘derrubando’ dirigente

O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga passou por uma saia-justa no dia de sua filiação ao PL e gerou a brincadeira de que já chegou ao partido ‘derrubando’ um dirigente. Na sede da legenda, em Brasília, onde ocorreu o evento, há uma galeria de fotos dos 99 deputados eleitos pela sigla e Queiroga esbarrou e levou ao chão justamente o quadro com a imagem do deputado federal Cabo Gilberto, presidente do diretório municipal de João Pessoa (PB).

Ex-ministro Marcelo Queiroga e ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Ueslei Marcelino/Reuters - 03/03/2022

O problema é que o novato também já chegou à sigla tirando de Gilberto a vaga de candidato a prefeito. Como mostrou a Coluna, o ex-presidente Jair Bolsonaro já avisou ao deputado, que seu preferido para a disputa na capital paraibana é Queiroga, por ser alguém que ele acredita ter mais visibilidade. Gilberto, entretanto, ainda não aceitou bem a decisão e ameaça deixar o comando do PL no Estado. Diante da contenda, o deputado nem sequer compareceu à filiação do ex-ministro da Saúde.

Marcelo Queiroga foi ministro durante a pandemia da Covid-19, quando o governo Bolsonaro se posicionou contra a vacinação.