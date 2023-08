Ministro de Lula virou as costas para setor de energia solar, diz associação

Alvo de fogo amigo no governo federal, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também enfrenta resistências entre lideranças da energia solar. O setor tem seu desenvolvimento como uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na avaliação do presidente do Movimento Solar Livre, Hewerton Martins, o ministro Alexandre Silveira “virou as costas para a energia limpa” e está em campanha eleitoral.

“O setor de geração distribuída está em todos os municípios do Brasil. É uma cadeia de empregos. O ministro não tem agenda para o setor. Mas a gente vê ele entregando viaturas policiais em Minas Gerais, seu Estado”, disse Martins à Coluna.

Alexandre Silveira, de fato, fez entregas de viaturas policiais no seu reduto eleitoral nesta semana, como publicado nas redes sociais. “A impressão que dá é que o ministro está em campanha para o governo de Minas Gerais e o setor de energia do pequeno gerador não está na sua pauta”.

O Movimento Solar Livre reúne cerca de mil associados, que são pequenas entidades e consumidores em todo o País, e ainda não conseguiu agenda com Alexandre Silveira nesses quase oito meses de governo. “O Ministério de Minas e Energia não segue a política do governo, que é de incentivo à sustentabilidade, energia limpa. Não faço um ataque ao ministro. Mas entendo que o ministério precisa estar alinhado com a Presidência”, acrescenta o presidente da entidade.

Como mostrou a Coluna, Silveira é alvo de reclamações de parlamentares do PT e do Centrão, mas também dos setores de minas e energia. A principal queixa é de que ele não têm recebido políticos e lideranças no gabinete. A aliados, o ex-senador diz que tem trabalhado muito, até alta madrugada, e busca atender a todos na medida do possível.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista após o apagão ocorrido no País na terça-feira passada. Foto: FOTO WILTON JUNIOR / ESTADÃO

O Ministério de Minas e Energia foi procurado para comentar a reclamação do Movimento Solar Livre, mas não retornou.