Ministro do Turismo diz que União Brasil deve desistir de Caiado e apoiar reeleição de Lula

O ministro do Turismo, Celso Sabino, pediu uma audiência com Gleisi Hoffmann, que assumirá a articulação política do governo Lula na próxima segunda-feira, 10. Apesar de integrar o União Brasil, Sabino diz que não participará do lançamento da pré-candidatura presidencial do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por seu partido, marcada para 4 de abril, em Salvador.

Deputado licenciado, o ministro tem feito articulações políticas para que a legenda desista de Caiado e apoie a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026. O movimento, endossado pelos titulares de Comunicações, Juscelino Filho, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, ocorre às vésperas de mais uma etapa da reforma ministerial.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, é um dos expoentes do Centrão. Foto: ROBERTO CASTRO

PUBLICIDADE Desde o início do governo, o União Brasil controla três ministérios. A pasta comandada por Sabino sofre uma espécie de ataque especulativo do PSD, que pretende trocar a Pesca pelo Turismo. Com essa informação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), tratou do assunto com Lula, embora em público não admita a conversa. Depois, sob reserva, disse a aliados que a sigla continuará no comando dos mesmos ministérios.

De qualquer forma, o União Brasil está rachado. Caiado se distanciou de Jair Bolsonaro (PT) e tenta ser a alternativa ao ex-presidente pela direita, com o discurso da segurança pública. Há expectativa de que o empresário Pablo Marçal e o cantor Gusttavo Lima também se filiem ao partido, que compõe o Centrão, embolando ainda mais o cenário de candidaturas para as eleições de 2026. Os confrontos do ano que vem também incluem disputas para governos estaduais, Câmara e Senado.

Publicidade

A ala que quer apoiar o projeto de um novo mandato para Lula – ou mesmo um candidato indicado por ele à sua sucessão – ainda é minoritária, mas admite que tudo depende de negociações e da popularidade do presidente até lá.

Além de Sabino, Alcolumbre tenta contornar a situação com o Palácio do Planalto sob o argumento de que é muito cedo para essas definições. O presidente do Senado também recusou o convite de Caiado para o lançamento de sua pré-candidatura à cadeira de Lula.

Se a disputa fosse hoje, o governador de Goiás não poderia concorrer. Ele está inelegível por oito anos, após ser condenado por abuso de poder político na campanha de seu aliado Sandro Mabel, também do União Brasil, para a prefeitura de Goiânia, em 2024. Cabe recurso à decisão, que é de primeira instância. Caiado nega ter utilizado a estrutura do governo para beneficiar Mabel.