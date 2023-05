Ministros de Lula paparicam relator do arcabouço após aprovação

Tão logo foi aprovado o texto principal do arcabouço fiscal, o relator do projeto, deputado Cláudio Cajado (PP-BA) recebeu telefonemas dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Eles agradeceram o empenho e a parceria no projeto visto com grande expectativa para ajudar a destravar a economia e reduzir os juros no país.

O deputado Claudio Cajado (PP-BA) recebeu ligações dos ministros da Fazenda e das Relações Institucionais Foto: Lula Marques/Agência Brasil - 20/04/2023

Cajado virou votos até o último minuto. Pouco antes da votação, mesmo já havendo acordo de líderes, ele foi até a Comissão de Educação que fazia críticas ao projeto. Bom de lábia, discursou falando que era filho de professora e que jamais faria nada contra a categoria. Garantiu que o Fundeb não ia sair prejudicado.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Cláudio Cajado, deputado federal (PP-BA)